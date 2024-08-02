فرقة مياس اللبنانية توجه تحية مؤثرة لـ جنوب لبنان

"قومي"، عمل فني صاغه خصيصاً لبيروت الفنان نديم شرفان، مؤسس ومدير فرقة "مياس" الفائزة قبل عامين بالمركز الأول في برنامج "" ( America's got Talent )، مع شعر للشاعر علي المولى.وشاركت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، بالغناء على الخشبة مجسّدة العاصمة بيروت كرمز، وحضرت أصوات 4 ممثلات: كارمن لبس، تقلا شمعون، ندى أبو فرحات ، وسينثيا كرم، في سياق العرض.ومع الكلام عن بيروت، كانت أيضاً تحية للجنوب اللبناني وصموده الشامخ في وجه استمرار العدوان الإسرائيلي المتمادي، كما شاركت فرقة "المجد" البعلبكية الحفل بالدبكة الفلولكلورية اللبنانية فرقة "مياس" في العرض ألهبت الجمهور.