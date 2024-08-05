زينب فياض ابنة هيفاء وهبي توثق خضوعها لعملية تجميل في وجهها

وفي التفاصيل، ظهرت زينب في الفيديو داخل مركز التجميل الذي تملكه في الكويت، حيث خضعت لحقن الفيلر في وجهها وتحديدا في شفتيها، ووثقت الخطوات التي قام بها الطبيب المختص في مقاطع فيديو نشرتها على حسابها.ولاحقا أظهرت زينب النتيجة النهائية، حيث بدت بملامح مختلفة تماما عما كانت عليه، وبدت شبه والدتها الى حد كبير.وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، حيث عبروا عن اعجابهم بإطلالة زينب، واشادوا بجمالها، في حين طالبها البعض الآخر بعدم المبالغة باستخدام الفيلر والبوتوكس على وجهها.