زينب فياض ابنة هيفاء وهبي توثق خضوعها لعملية تجميل في وجهها

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A post shared by nova.medical6 (@nova.medical6)
A post shared by nova.medical6 (@nova.medical6)
شاركت مُقدّمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازار، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور جديدة لها خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية مع عائلتها، في موناكو.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لابن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جوي ديب، وذلك في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.
أثارت نجمة ذا فويس كيدز الفنانة التونسية نور قمر، حالة من الجدل بعد اعلان طلاقها من زوجها اللبناني بعد حوالي سنة من عقد قرانهما.