ملكة جمال لبنان ندى كوسا تتلقى هدية ثمينة

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A post shared by جو معوّض Joe Mouawad (@lebanesebeautyqueens)
A post shared by جو معوّض Joe Mouawad (@lebanesebeautyqueens)
فجع الوسط الفني المصري، بوفاة الممثل الكوميدي المصري محمود بندق، عن عمر ناهز الـ 47 عاما، بعد صراع مع المرض.
شارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن وزوجته الأميرة رجوة الحسين في يوم ولادة ابنتهما الاميرة ايمان، توزيع هدية مميزة لمواليد الثالث من أغسطس 2024، بمناسبة ولادة ابنتهما الأولى، الأميرة إيمان.
عايدت الفنانة السورية اصالة نصري ابنتها شام الذهبي بعيد ميلادها الـ32، معربة عن حبها الكبير لها.