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ملكة جمال لبنان ندى كوسا تتلقى هدية ثمينة
ملكة جمال لبنان ندى كوسا تتلقى هدية ثمينة
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ملكة جمال لبنان ندى كوسا تتلقى هدية ثمينة

فن

2024-08-06 | 06:53
ملكة جمال لبنان ندى كوسا تتلقى هدية ثمينة
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Aljadeed
ملكة جمال لبنان ندى كوسا تتلقى هدية ثمينة

لا تزال ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، تتصدر حديث المتابعين، بعد فوزها باللقب، اذ يتابع الجمهور تحركاتها ويرغبون بمعرفة المزيد من الاخبار عنها.

وفي الساعات القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو يظهر احدث ظهور لـ ندى كوسا، حيث كانت في احد مراكز التجميل، وحصلت على هدية قيمة وهي عبارة عن باقة ورد ضخمة، كتهنئة لها بفوزها باللقب.
وبدت ندى في الفيديو سعيدة للغاية، وشكرت كل من هنأها معبرة عن سعادتها الشديدة وواعدة بأن تمثل بلدها لبنان احسن تمثيل.

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