إليسا تبكي على المسرح خلال حفلها بالسويد وهكذا رفعت الكوفية الفلسطينية

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في مدينة مالمو السويدية مساء يوم أمس الأحد، بحضور 30 ألف شخص من الجاليات العربية هناك، وأشعلت الأجواء بأغانيها القديمة والجديدة.

وبدت اليسا متأثرة للغاية في لقطات عديدة على المسرح، لكن أغربها انهيارها بالبكاء وهي تقدم أغنية "بتمون" ومحاولة إخفاء عينيها بيديها دون معرفة السبب حتى الآن، ومواصلة الجمهور الغناء معها.

وشهد حفل إليسا العديد من اللقطات التي تصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بينها رفع الكوفية الفلسطينية خلال تأديتها ديو "من أول دقيقة"، بعد أن رماها أحد الحضور على المسرح، لترفعها إليسا وترتديها وسط صيحات الجمهور العربي وتصفيقاتهم، ثم أكملت الغناء بعد ذلك.

وأيضا كان اللافت في الحفل رفع إليسا العلم اللبناني خلال تأيتهما أغنية "نسم علينا الهوى" للمطربة فيروز، ووجهت التحية للحضور العربي الذي كان من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق، توجهوا إلى الحفل من مالمو والمدن المجاورة، بالإضافة إلى عدد كبير قدموا من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.