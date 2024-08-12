محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته بحضور رزان جمال

ووثق رمضان العديد من صور الاحتفال عبر "إنستغرام"، وشهدت وُجود النجمة اللبنانية رزان جمال التي تشارك مع رمضان في فيلم "أسد أسود"، بالإضافة إلى مواطنته الممثلة زينة التي سبق أن شاركته في مسلسل "جعفر العمدة ".

كما ظهرت في الصور نسرين عبد الفتاح زوجة محمد رمضان، وابنه علي، لتنهال عليهم رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير وكذلك الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد حفل عيد الميلاد ديكورات تمثل الموسيقى بأشكال مختلفة، وألعاب للأطفال، حيث استمتع أبناء النجمين مع الضيوف في أجواء مرحة.