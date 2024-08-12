محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته بحضور رزان جمال

كما ظهرت في الصور نسرين عبد الفتاح زوجة محمد رمضان، وابنه علي، لتنهال عليهم رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير وكذلك الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهد حفل عيد الميلاد ديكورات تمثل الموسيقى بأشكال مختلفة، وألعاب للأطفال، حيث استمتع أبناء النجمين مع الضيوف في أجواء مرحة.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
تمت مشاركة منشور بواسطة Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماع مقطع فيديو جديد لـ ورد، النجل الأكبر للممثل السوري تيم حسن.
نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند صورًا جديدة، ظهرت فيها برفقة ابنتها الكبرى ماريا، أثناء تأديتهما مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.
أحيت الفنانة العراقية رحمة رياض حفلا غنائيًا بحضور جماهيري كبير على مسرح "الفوروم دو بيروت"، مساء الأحد، مع النجوم جورج وسوف وآدم رغم الأجواء الأمنية الصعبة التي يعيشها لبنان.