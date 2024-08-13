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ناصيف زيتون يتحدث عن احتضانه مواهب فنية جديدة وهذا ما قاله عن الشامي
ناصيف زيتون يتحدث عن احتضانه مواهب فنية جديدة وهذا ما قاله عن الشامي
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ناصيف زيتون يتحدث عن احتضانه مواهب فنية جديدة وهذا ما قاله عن الشامي

فن

2024-08-13 | 06:54
ناصيف زيتون يتحدث عن احتضانه مواهب فنية جديدة وهذا ما قاله عن الشامي
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Aljadeed
ناصيف زيتون يتحدث عن احتضانه مواهب فنية جديدة وهذا ما قاله عن الشامي

انطلقت أولى ليالي مهرجان إهمج يوم الجمعة 9 آب الحالي مع سلطان الطرب جورج وسوف، الذي اشعل الأجواء بأغنياته المميزة، كما كان الجمهور على موعد مع النجم ناصيف زيتون ثاني أيام المهرجان، حيث قدّم ناصيف أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجميع بشكل كبير وراح يردد كلماتها بحماس شديد.

"الجديد" كانت حاضرة، حيث وثقت الزميلة ريان الحاج الأجواء بعدستها، كما التقت الزميلة ياسمين بوذياب كل من النجم ناصيف زيتون ورئيس بلدية إهمج الاستاذ نزيه ابي سمعان، وهذا ما تم كشفه.
تابعوا التفاصيل في التقرير التالي.

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