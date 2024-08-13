ناصيف زيتون يتحدث عن احتضانه مواهب فنية جديدة وهذا ما قاله عن الشامي

انطلقت أولى ليالي مهرجان إهمج يوم الجمعة 9 آب الحالي مع سلطان الطرب جورج وسوف، الذي اشعل الأجواء بأغنياته المميزة، كما كان الجمهور على موعد مع النجم ناصيف زيتون ثاني أيام المهرجان، حيث قدّم ناصيف أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجميع بشكل كبير وراح يردد كلماتها بحماس شديد.

