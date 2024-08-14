ختام حفلات الصيف مع راغب علامة وزياد برجي في فقرا.. اليكم التفاصيل

وكما الشعب اللبناني، كذلك المنتج باسكال مغامس صاحب شركة PGM Production، وعدد من الفنانين اللبنانيين، الذين يشددون على ان الفن هو بحد ذاته نوع من أنواع المقاومة، فيصرون على تقديم اجمل الحفلات التي تكون دائما وكالعادة "كاملة العدد".وبتاريخ 16 آب الحالي، الجمهور على موعد مع الفنان اللبناني زياد برجي والموسيقي ميشال فاضل وDJ Rodge، وذلك في Le Clos بـ فقرا، وقد شارفت التذاكر على النفاذ نظرا للطلب الكبير ورغبة الجمهور بالاستمتاع بوقتهم مع فنانيهم المفضلين.ويوم السبت 17 آب الحالي، سيلتقي السوبر ستار راغب علامة جمهوره في المكان عينه بـ فقرا، حيث سيقدم أجمل اغنياته التي يتفاعل على أنغامها الحضور بشكل كبير، بالإضافة الى الموسيقي غي مانوكيان الذي يشعل الأجواء في كل مرة بعزفه المحترف.نذكر أن هذه الحفلات من تنظيم شركة PGM Production، لصاحبها المنتج باسكال مغامس، والذي يثبت في كل مرة أنه رقم صعب في هذا المجال، وتُكلل جميع الحفلات بالنجاح الباهر.