اول تعليق لـ ليلى عبد الله تخرج على صورها مع جو جوناس

خرجت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت، ليلى عبد الله، عن صمتها لأول مرة، بعد تسريب مجموعة صور لها ظهرت فيها مع النجم العالمي جو جوناس على شاطئ البحر، بلقطات اعتبرها عدد كبير من المتابعين بـ "الجريئة والفاضحة".

