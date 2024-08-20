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اول تعليق لـ ليلى عبد الله تخرج على صورها مع جو جوناس
اول تعليق لـ ليلى عبد الله تخرج على صورها مع جو جوناس
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اول تعليق لـ ليلى عبد الله تخرج على صورها مع جو جوناس

فن

2024-08-20 | 06:00
اول تعليق لـ ليلى عبد الله تخرج على صورها مع جو جوناس
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Aljadeed
اول تعليق لـ ليلى عبد الله تخرج على صورها مع جو جوناس

خرجت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت، ليلى عبد الله، عن صمتها لأول مرة، بعد تسريب مجموعة صور لها ظهرت فيها مع النجم العالمي جو جوناس على شاطئ البحر، بلقطات اعتبرها عدد كبير من المتابعين بـ "الجريئة والفاضحة".

وفي مقطع فيديو نشرته ليلى على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن حياتها الخاصة تعنيها هي وحدها، ولا يحق لاحد التدخل بها.

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