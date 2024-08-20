اول تعليق لـ ليلى عبد الله تخرج على صورها مع جو جوناس

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A post shared by Elfann.com (@elfanncom)
A post shared by Elfann.com (@elfanncom)
حظي حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في السعودية، بتفاعل كبير من الجمهور، خاصة مع كثرة المواقف العفوية وطريقة تفاعل الفنانة معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
خرجت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن صمتها لأول مرة، وردت بطريقة غير مباشرة على تصرف الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن تجاهها، خلال حضورهما إحدى الحفلات.
تصدر اسم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني محركات البحث والتريند بعد ان نشر صورةٍ جديدة، ظهر حاملاً طفلته الأميرة إيمان التي ولدت مطلع أغسطس الحالي.