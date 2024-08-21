باسم يوسف يخسر ثروته التي قدرت بالملايين

تصدر اسم الإعلامي المصري باسم يوسف في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر يفيد بقيام منصة "إكس" بحذف حسابه دون تحديد السبب رسميا وراء ذلك.



وتداول رواد المنصة خبر حذف الحساب الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص، وقال البعض إن سبب ما حصل هو تأييد يوسف الواضح لفلسطين؛ وبناء على هذا الافتراض انتقد الكثر سياسة "إكس"، مؤكدين أن حرية التعبير يجب أن تبقى محمية ولا يجب المساس بها.

ولاحقا، رد حساب جديد منسوب للكوميدي والإعلامي المصري باسم يوسف، على حساب تابع للحكومة الإسرائيلية في منصة إكس، حيث جاء في التغريدة: "هل أزعجتكم؟، عدت لاكمل ولن استسلم".

وكتب في تغريدة أخرى: "يحاولون إخافتي، وإيقافي، يحاولون محو الرأي الذي لا يعرفون الرد عليه.. هذه المحاولات تدفعني للمزيد من الإصرار، وتدفعني لمعرفة أن آرائي وقضيتي هي القضية الصح وقضيتهم هي الخاسرة وغير العادلة".

الا انه لاحقا تم اغلاق الحساب.