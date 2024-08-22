ما حقيقة عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني ؟

ضجت مواقع التواصل الاجماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر عودة الفنان المصري أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني بعد احتفالها بعيد ميلاده.

وفي التفاصيل، احتفلت مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني بعيد ميلاد زوجها السابق الفنان أحمد سعد، وألمحت من خلال كلمات التهنئة إلى عودتهما مجددًا إلى بعضهما.

ونشرت علياء صورًا لطليقها أحمد سعد وابنتيهما على حسابها عبر "إنستغرام"، ووجهت له رسالة تهنئة بهذه المناسبة السعيدة قالت فيها: اليوم مكانش هيعدي كدة.. كل سنة وانت اطيب والذ واحد في الدنيا، كل سنة وانت منور حياة كل الحواليك وأنا أولهم.

وأضافت في تهنئتها: طبعاً كل سنة وإنت أحلى حاجة في حياتنا، ومقطعين بعض دايماً، مكانش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما أقولك إن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايماً.. كل سنة وإنت طيب يا حمادة.

وانهالت رسائل نجوم الفن والجمهور على تهنئة علياء بسيوني لأحمد سعد، موجهين المباركات للفنان المصري من جهة بمناسبة عيد ميلاده، وآخرون تساءلوا عن حقيقة عودتهما إلى بعضهما مجددًا بعد عام تقريبًا على انفصالهما.