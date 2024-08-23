صور حديثة لاولاد نادين الراسي تبكيها بشدة: كبرنا يا امي
تلقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، من احد متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور لابنيها مرسال وكارل بعد ان اصبحا شابين، علما انها لم ترهما منذ سنوات عدة.
وشاركت نادين الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، حيث تضمن مجموعة صور لها مع مرسال وكارل عندما كانا طفلين صغيرين، بالإضافة الى صور حديثة لهما، اذ ارفقت نادين الفيديو بتعليق عبرت فيه عن شوقها الكبير لابنيها، وتأثرت بشدة اذ قالت: "وكبرنا يا امي.. وشكرا عالصورة الجديدة".
الجدير ذكره ان مرسيل وكارل هما ابنا نادين الراسي من طليقها الممثل اللبناني جيسكار ابي نادر، ولم ترهما منذ سنوات وذلك بسبب خلافات بشأن الحضانة، وهو الامر الذي تحدثت عنه في عدد من لقاءاتها التلفزيونية.