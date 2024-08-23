صور حديثة لاولاد نادين الراسي تبكيها بشدة: كبرنا يا امي

تلقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، من احد متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور لابنيها مرسال وكارل بعد ان اصبحا شابين، علما انها لم ترهما منذ سنوات عدة.

