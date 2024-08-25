الشامي يهاجم باسم ياخور بعد حديثه عن اللاجئين السوريين.. هذا ما قاله

أثار الفنان السوري باسم ياخور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده على سؤال حول عودة اللاجئين السوريين خلال أحدث مقابلة تلفزيونية له.

ورأى أن عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار أمر صحيح.

وأضاف في المقابلة أن الانتقادات للاجئين أمر غير غريب، خصوصا أن دولاً مضيفة كلبنان ما عادت باستطاعتها تحمّل هذا العبء، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان منذ سنوات.

كذلك انتقد باسم ياخور مفهوم التكاثر بين اللاجئين، مشددا على أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح للأسر اللاجئة بإنجاب مزيد من الأطفال، وعلى الجميع الوعي لتلك النقطة.

إلى هذا خشي الفنان الشهير في معرض حديثه من أن يتعرض لموجة انتقادات بسبب ما أدلى به من تصريحات .

وفي التفاصيل، هاجم الفنان السوري الصاعد عبد الرحمن فواز المعروف باسم الشامي باسم ياخور بسبب كلامه، وقام باعادة نشر جزء من المقابلة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام وكتب: "هاد اللاجئ يلي عم تحكي عنو يا أستاذ باسم "بظ وخلف" 16 ولد لانو عندو شعور الانقراض وهي غريزة بشرية طبيعية جدا".

وأضاف الشامي وكتب: "خاطب الناس على عقولهن يا أستاذ باسم "هاد اللاجئ" ابن بلدنا وما سمحتلو فرصة يثقف نفسه لانو انت قلتها "قاعد بخيمة".

وختم وقال: "شغلتنا يا أستاذ باسم نخاطبهن على عقولهن بطريقة بتليق بوجعهن ونساعدهن وما نقلل منهن".