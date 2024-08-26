مصالحة نادين الراسي مع شقيقتها ساندرين وشقيقها سيباستيان بعد التعدي عليها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق مصالحة الفنانة اللبنانية نادين الراسي مع شقيقتها ساندرين وشقيقها سيباستيان بعد سلسلة من الخلافات العائلية العلنية.

وفي التفاصيل، تمت المصالحة بين عائلة الفنان الراحل جورج الراسي، أي الممثلة نادين الراسي وشقيقها وشقيقتها وذلك في الذكرى الثانية لوفاة جورج بحادث سير مروع على طريق المصنع.

وانتشر فيديو للعائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطل سيباستيان وهو يعانق ويقبل شقيقتيه ساندرين ونادين.

واجتمع الأشقاء الثلاثة سوياً بالذكرى الثانية لرحيله ونشرت نادين الراسي عبر حسابها في خاصية الحالة، فيديو يجمعها بشقيقتها ساندرين الراسي وشقيقهما، عن الصلح الذي حدث على هامش الغذاء الذي أقيم عن روح الراحل جورج الراسي، وعلقت: "شكرا لصلواتكم والله ما يحرمنا محبتكم. عشنا سوا، ربينا سوا كبرنا سوا،ع حضن بي وإم ربونا. هيدا الملاك تبعنا أقل شي تتكسر الدني كرماله ونتخانق."