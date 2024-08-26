مصالحة نادين الراسي مع شقيقتها ساندرين وشقيقها سيباستيان بعد التعدي عليها

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A post shared by Alremas.magazine1 - مجلة الريماس (@alremas.magazine1)
A post shared by Alremas.magazine1 - مجلة الريماس (@alremas.magazine1)
فاجأت الممثلة اللبنانية دوجا حجازي، جمهورها ومتابعيها بنشر صورة حديثة لابنتها لانا، في ظهور نادر للأخيرة.
تصدر أحمد الحلو، زوج الممثلة السورية ديما بياعة، حديث الجمهور بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيه وهو يتناول عقربًا خلال إجازتهما في الصين.
نشرت ناهد زيدان زوجة الممثل السوري باسل خياط، صورًا جديدة على حسابها عبر انستغرام وثقت من خلالها اجواء الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنتهما "ايزايبل" السادس.