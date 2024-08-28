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هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بسبب ما حصل في حفلها الاخير وسيدة من الجمهور تصرخ: ماخدتش حقي!
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هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بسبب ما حصل في حفلها الاخير وسيدة من الجمهور تصرخ: ماخدتش حقي!

فن

2024-08-28 | 10:30
هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بسبب ما حصل في حفلها الاخير وسيدة من الجمهور تصرخ: ماخدتش حقي!
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Aljadeed
هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بسبب ما حصل في حفلها الاخير وسيدة من الجمهور تصرخ: ماخدتش حقي!

تعرضت الفنانة ​اللبنانية هيفاء وهبي، لموجة انتقادات واسعة بعد الحفل الذي اقامته في محافظة كفر الشيخ بحفل.

وفي التفاصيل، كانت هيفاء قد احيت الحفل الاول لها بعد رفع الإيقاف عنها من قبل نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية بعد اخبار عن إخلالها ببنود عقد حفل لها.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي وثقت اجواء الاحفل وتفاعل الجمهور مع الفنانة، الا ان عددا من هذه الفيديوهات استوقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعل ابرز ما انتشر كان فيديو لـ سيدة من الحضور، صورته على طريقة السيلفي وعبرت من انزعاجها من صوت هيفاء، مهاجمة اياها بالقول: ماخدتش حقي"، وتابعت: " منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".

 

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