هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بسبب ما حصل في حفلها الاخير وسيدة من الجمهور تصرخ: ماخدتش حقي!

وفي التفاصيل، كانت هيفاء قد احيت الحفل الاول لها بعد رفع الإيقاف عنها من قبل نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية بعد اخبار عن إخلالها ببنود عقد حفل لها.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي وثقت اجواء الاحفل وتفاعل الجمهور مع الفنانة، الا ان عددا من هذه الفيديوهات استوقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعل ابرز ما انتشر كان فيديو لـ سيدة من الحضور، صورته على طريقة السيلفي وعبرت من انزعاجها من صوت هيفاء، مهاجمة اياها بالقول: ماخدتش حقي"، وتابعت: " منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".