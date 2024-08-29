فيديو مؤثر لابن جورج الراسي في الذكرى الثانية لرحيله

وظهر جو الراسي في الفيديو وهو يقوم بوضع الورد في الكنيسة ويستمع الى القداس الخاص بذكرى رحيل والده، حيث ارفقت شربليتا الفيديو بالتعليق التالي: "أحيا جو الراسي، ابن الفنان الراحل جورج الراسي، الذكرى الثانية لوفاة والده في أجواء عائلية حميمية مليئة بالمحبة والاحترام، وسط احتضان كبير من عائلة والدته، جويل حاتم، التي حرصت على التواجد ودعم ابنها في هذه المناسبة المؤثرة".

وتابعت شربليتا: "أقيمت الصلاة عن روح الفنان الراحل في جو من الخشوع والهدوء، بعيداً عن أي محاولة للفت الأنظار أو التظاهر، حيث فضّلت العائلة إحياء الذكرى بروح صادقة بعيداً عن الأضواء، وكانت الأجواء مفعمة بالمشاعر، تعكس حب العائلة للراحل وتقديرهم لإرثه الفني".