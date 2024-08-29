فيديو مؤثر لابن جورج الراسي في الذكرى الثانية لرحيله

وظهر جو الراسي في الفيديو وهو يقوم بوضع الورد في الكنيسة ويستمع الى القداس الخاص بذكرى رحيل والده، حيث ارفقت شربليتا الفيديو بالتعليق التالي: "أحيا جو الراسي، ابن الفنان الراحل جورج الراسي، الذكرى الثانية لوفاة والده في أجواء عائلية حميمية مليئة بالمحبة والاحترام، وسط احتضان كبير من عائلة والدته، جويل حاتم، التي حرصت على التواجد ودعم ابنها في هذه المناسبة المؤثرة".
وتابعت شربليتا: "أقيمت الصلاة عن روح الفنان الراحل في جو من الخشوع والهدوء، بعيداً عن أي محاولة للفت الأنظار أو التظاهر، حيث فضّلت العائلة إحياء الذكرى بروح صادقة بعيداً عن الأضواء، وكانت الأجواء مفعمة بالمشاعر، تعكس حب العائلة للراحل وتقديرهم لإرثه الفني".
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A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو شاركته الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة على حسابها الرسمي عبر انستغرام، ظهرت فيه برفقة زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، وذلك في أول ظهور لهما سوياً بعد صور حفل الزفاف.
خرج الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني هشام حداد، لأول مرة عن صمته، ليرد على الاخبار التي انتشرت بشكل واسع في الساعات القليلة الماضية، والتي تفيد بانفصاله عن زوجته نتالي زرقا بعد زواج دام حوالي 12 عاما.
كشفت الفنانة المصري مي كساب عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة، مطمئنة جمهورها بأن العملية ليست خطيرة، لكنها لم تفصح عن طبيعتها، أو تعلن أي تفاصيل.