نجوم هوليود على طريق البيت الأبيض | التفاصيل في النشرة المسائية

تستمر العائلة الملكية الهاشمية الاردنية بالاحتفال بعيد الملكة رانيا العبدلله الذي يوافق اليوم 31 أغسطس، الا ان معايدة الامير الحسين بن عبدالله الثاني، بعيد ميلاد والدته جاءت مميزة جدًا.



