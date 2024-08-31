نجوم هوليود على طريق البيت الأبيض | التفاصيل في النشرة المسائية

شارك الفنان اللبناني راغب علامة صورة عبر خاصية "الستوري" عبر انستغرام، ظهر فيخا برفقة ابنه عارض الأزياء لؤي علامة من أمام برج ايفل في العاصمة الفرنسية باريس.
تصدر الفنان المصري تامر حسني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تدوال مواقع اخبارية معلومات تفيد بأنه اوقف التصوير بسبب فتاة بدون ملابس.
تستمر العائلة الملكية الهاشمية الاردنية بالاحتفال بعيد الملكة رانيا العبدلله الذي يوافق اليوم 31 أغسطس، الا ان معايدة الامير الحسين بن عبدالله الثاني، بعيد ميلاد والدته جاءت مميزة جدًا.