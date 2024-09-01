اخبار عن انفصال نجوى كرم عن زوجها عمر الدهماني ومصادر مقربة تكشف حقيقة ما حصل
تداولت بعض المواقع الاخبارية خلال الساعات القليلة الماضية، اخبارا عن انفصال الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن زوجها رجل الاعمال الاماراتي عمر الدهماني بعد اشهر من اعلان زوجهما.
الا ان مصادر خاصة لموقع "نواعم" نفت هذا الخبر جملة وتفصيلا، واشار الموقع الى أن ادارة اعمال نجوى من المقربين تغيّرت قبل ثلاثة اسابيع، وعُلم أن زوجها تدخل لهذا الغرض، وأن المكتب مقسم المسؤوليات بيد دبي وبيروت، وهذا ما ظهر واضحًا في حفلها الاخير الذي أحيته في دمشق، اذ ارتدت من تصميم مرمر حليم من الامارات المتحدة.