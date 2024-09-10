بالفيديو- افتتاح السفارة السعودية لدى دمشق رسميا بحضور النجوم

حضرت مجموعة من النجوم في سوريا حفل استقبال نظّمته سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق، لمناسبة إعادة افتتاح أعمالها رسمياً في سوريا أمس الاثنين.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الجتماعي مقطع فيديو لافت للفنانة القديرة منى واصف والفنان عباس النوري.

وحرص أيضا عدد من نجوم سوريا الافتتاح منهم رشيد عساف وأيمن عبد السام ونور علي وبلال مارتيني، إلى جانب فعاليات رسمية وديبلوماسية وسياسية وفنية وثقافية وإعلامية.

وبدوره أكّد معاون وزير الخارجية والمغتربين السورية أيمن سوسان في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية "عمق العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية التي تجمع بين سوريا والسعودية"، لافتاً إلى أنّه "من خلال إعادة افتتاح أعمال #السفارة السعودية في دمشق وقبلها افتتاح السفارة السورية في الرياض، سيتمّ تفعيل العلاقات بين البلدين من أجل تعزيز العمل المشترك العربي بما فيه مصلحه شعوب المنطقة".