الشامي يرقص مع عاملة المنزل.. فيديو يلفت الانتباه والجمهور يتفاعل

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A post shared by Al Shami (@alshami.music)
A post shared by Al Shami (@alshami.music)
خرج الفنان اللبناني أمير يزبك، لأول مرة عن صمته، بعد انتشار شائعات حول انفصاله عن زوجته ماريا مدور، ليضع حدًا لكل ما قيل.
ألقت السلطات المصرية القبض على الفنان سعد الصغير، في مطار القاهرة الدولي، عند عودته من الولايات المتحدة الأميركية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان يحيي حفلا غنائيا في الولايات المتحدة.
حضرت مجموعة من النجوم في سوريا حفل استقبال نظّمته سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق، لمناسبة إعادة افتتاح أعمالها رسمياً في سوريا أمس الاثنين.