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تابعوا مسلسل &quot;لعينيك&quot; يوميا ما عدا الاحد على قناة الجديد
تابعوا مسلسل "لعينيك" يوميا ما عدا الاحد على قناة الجديد
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تابعوا مسلسل "لعينيك" يوميا ما عدا الاحد على قناة الجديد

فن

2024-09-14 | 08:53
تابعوا مسلسل "لعينيك" يوميا ما عدا الاحد على قناة الجديد
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Aljadeed
تابعوا مسلسل "لعينيك" يوميا ما عدا الاحد على قناة الجديد

سيتم عرض مسلسل "لعينيك" ليصبح بحلقات متتالية يوميا ما عدا الاحد بتمام الساعة 21:30 وذلك ابتداءً من يوم الاثنين في 23/9/2024.

 القصة تدور حول الدكتور إدوارد الذي يسعى لبناء مستشفى للقرية بدعم من صديقه سامي، رغم معارضة البعض. يحلم سامي بأن يصبح ابنه مارك طبيبًا.

لكن بعد مقتل سامي على يد نصري سلوم، ينحرف مارك وتحدث مأساة عندما يُصاب في حادث. تُرسل الإسعاف لإنقاذه بينما يعاني الدكتور إدوارد من نوبة قلبية ويموت، مما يسبب الندم.

تلوم ميرنا، ابنة الدكتور، مارك على وفاة والدها. لاحقًا، تقع ميرنا في حب مارك دون معرفة حقيقته، ما يؤدي لصراع داخلي.

بطولة: مايكل كبابة، مايا داغر، عمر ميقاتي، نزيه يوسف، بريجيت عقيقي، رالف معتوق، كميل يوسف، رينيه غوش، سامي بو حمدان، سولانج تراك، بولين حداد، أسعد حداد وغيرهم.

 

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