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ابنة رحمة رياض في أحدث ظهور من داخل غرفة الألعاب
ابنة رحمة رياض في أحدث ظهور من داخل غرفة الألعاب
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ابنة رحمة رياض في أحدث ظهور من داخل غرفة الألعاب

فن

2024-09-16 | 08:10
ابنة رحمة رياض في أحدث ظهور من داخل غرفة الألعاب
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Aljadeed
ابنة رحمة رياض في أحدث ظهور من داخل غرفة الألعاب

تصدر اسم الفنانة العراقية رحمة الرياض الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور مع ابنتها الوحيدة من زوجها الفنان العراقي الكسندر علوم "عالية".

وفي التفاصيل نشرت رحمة رياض صورة لابنتها عالية عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام من غرفة النوم، واللافت في الصورة أن رحمة دائما تخفي وجه ابنتها، وكتبت على الصورة: "صباح الخير.
وعادت رحمة رياض ونشرت صورة لـ "عالية" من غرفة الألعاب وسط أجواء من الفرح والسرور، وعلى أنغام أغنية.
ومن الواضح أن ملامح عالية بدأت تظهر، لكن والدتها تحرص دائما عدم اظهار وجهها بشكل واضح.
 

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