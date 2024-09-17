لقطات رومانسية بين وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي

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A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)
A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)
شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، ظهرت فيه وهي تغني أغنية للنجمة ليدي غاغا والمغني برونو مارس، وأرفقت الفيديو بتعليق: "عش بابتسامة".
بعد انتشار شائعات حول تدهور حالتها الصحية، قامت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بمشاركة مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" لطمأنة محبيها، مؤكدة أنها بصحة جيدة.
تصدر أبناء الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الواجهة في الفترة الأخيرة، بعد عودتهم للظهور على مواقع التواصل، وذلك قبل ظهورهم في صورة جماعية نادرة مؤخراً، مع شقيقتهم تيا.