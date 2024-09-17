لقطات رومانسية بين وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي

نشرت عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي، زوجة مُقدّم البرامج اللبناني وسام بريدي، على حسابها عبر انستغرام، فيديو رومانسيّ جمعهما، حيث عمدت الى طبع قبلة على خد زوجها، ليقوم هو بتقبيلها ايضا.

