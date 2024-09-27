ميريام كلينك بأول تعليق على الاحداث في لبنان: دقوا لـ إيران تساعد الحزب

فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، في اول تعليق لها على الاحداث الحاصلة في لبنان والاعتداءات التي يشنها العدو الإسرائيلي على مختلق المناطق اللبنانية، من الجنوب الى البقاع.

