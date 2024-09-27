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وزير البيئة ناصر ياسين لـ الجديد: مستمرون من ناحية طلب الدعم الإضافي كي نتمكن من تأمين الدعم الكافي واللازم لجميع المؤسسات ويبقى الأمل في نجاح المساعي الديبلوماسية لعدم توسع هذه الحرب
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ميريام كلينك بأول تعليق على الاحداث في لبنان: دقوا لـ إيران تساعد الحزب
ميريام كلينك بأول تعليق على الاحداث في لبنان: دقوا لـ إيران تساعد الحزب
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ميريام كلينك بأول تعليق على الاحداث في لبنان: دقوا لـ إيران تساعد الحزب

فن

2024-09-27 | 05:32
ميريام كلينك بأول تعليق على الاحداث في لبنان: دقوا لـ إيران تساعد الحزب
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Aljadeed
ميريام كلينك بأول تعليق على الاحداث في لبنان: دقوا لـ إيران تساعد الحزب

فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، في اول تعليق لها على الاحداث الحاصلة في لبنان والاعتداءات التي يشنها العدو الإسرائيلي على مختلق المناطق اللبنانية، من الجنوب الى البقاع.

وفي التفاصيل، كتبت ميريام كلينك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام: "ما بدي اسمع أخبار.. ما بدي أعرف شي.. بساعد بالمخفي اذا بقدر بس حلو عني".
وتابعت: "دقوا لـ إيران تساعد الحزب، ليش تاركتو لحالو؟ مش أصحاب لبعض؟ أنا شو خصني؟"، خاتمة كلامها بالقول: "وين الأمة العربية؟ آخر همن.. فاتركوني بحالي مصايبي كثار مش ناقصني".

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