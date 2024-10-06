فنانة لبنانية شهير تبكي وتناشد المسؤولين بسبب الحرب.. هذا ما طلبته

وفي التفاصيل، توجّهت ندى أبو فرحاتبنداء إلى السلطات اللبنانية، والمسؤولين، مطالبة بضرورة دعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة والحرب الحالية..

تأثرت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمرعلى لبنان.ونشرت أبو فرحات فيديو على حسابها عبر انستغرام طالبت المسؤولين خلاله بضرورة تحمل مسؤولياتهم، والعمل على أهمية توفير الدعم اللازم للمواطنين خلال هذه الفترة الحرجة.