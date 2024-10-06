فنانة لبنانية شهير تبكي وتناشد المسؤولين بسبب الحرب.. هذا ما طلبته

وفي التفاصيل، توجّهت ندى أبو فرحاتبنداء إلى السلطات اللبنانية، والمسؤولين، مطالبة بضرورة دعم الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة والحرب الحالية..
تأثرت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمرعلى لبنان.ونشرت أبو فرحات فيديو على حسابها عبر انستغرام طالبت المسؤولين خلاله بضرورة تحمل مسؤولياتهم، والعمل على أهمية توفير الدعم اللازم للمواطنين خلال هذه الفترة الحرجة.
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A post shared by Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat)
A post shared by Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat)
خرج الاعلامي اللبناني جورج قرداحي عن صمته لاول مرة، بعد انتشار شائعة وفاته في العدوان الاسرائيلي على لبنان، وتداول الخبر بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لينفي كل ما تم تداوله ويوجه رسالة قاسية لمن ينشر هكذا شائعات.
علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطريقة مؤثرة على مشاهد العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.
تأثرت الممثلة اللبنانية دوجا حجازي بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ أيام.