دجى حجازي تستذكر طفولها في جنوب لبنان وتتأثر بشدة

عبرت الممثلة اللبنانية دجى حجازي، عن حزنها الشديد لما يحصل في لبنان من اعتداءات واستهدافات من قبل العدو الاسرائيلي، الذي دمّر بهجماته الكثير من المناطق في الجنوب والبقاع وحتى بيروت.



وفي التفاصيل، استذكرت دجى في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، طولتها التي عاشتها في الجنوب اللبناني، فكبت: "أنا بنت جنوب، يمكن خلقت برّا بس عشت فترة من طفولتي فيها. بس كبرت وتزوجت وتركت لبنان، بتذكر كنت كل ما ارجع وروح على الضيعة ما فيه بيت ما بيفتح أبوابه الي".

ولفتت الى الطريقة التي كان يتعامل بها اهل بلدتها الجنوبية، فقالت: "أيمتى بدك فراكة جنوبية يا دوجا؟ أيمتى بدك ملوخية؟ خدي معك زيت زيتون بلدي وزعتر أخضر. دبحنا دبيحة اليوم والمشاوي علينا. ما فيه أكرم من أهل بلدي".

واضافت: "بتعز عليي هالست السبعينية يلي حاملة منقوشة بالشارع او نايمة على الارض. أو هل ولاد يلي تركوا بيتن بلا غراضن وما معن شي يدفيهن والشتي على الابواب. بتعز عليي الام يلي مش قادرة تعمل شي لاولادها"، خاتمة كلامها بالقول: "بتعز عليي يا جنوب".