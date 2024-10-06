ندى ابو فرحات توجه رسالة قاسية للمسؤولين: مستهترين بشعبكم!

تصدر اسم الممثلة اللبنانية ندى ابو فرحات، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، عبرت من خلاله عن استيائها الشديد من المسؤولين اللبنانيين لعدم قيامهم بأي خطوة لحماية الشعب وخصوصا النازحين في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.

