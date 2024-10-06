ندى ابو فرحات توجه رسالة قاسية للمسؤولين: مستهترين بشعبكم!

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A post shared by Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat)
A post shared by Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat)
عبرت الممثلة اللبنانية دجى حجازي، عن حزنها الشديد لما يحصل في لبنان من اعتداءات واستهدافات من قبل العدو الاسرائيلي، الذي دمّر بهجماته الكثير من المناطق في الجنوب والبقاع وحتى بيروت.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة جديدة للفنانة اللبنانية ديانا حداد، خلال قيامها ببعض التحضيرات لحفلها المقبل.
تصدر اسم الفنانة السورية شكران مرتجى الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عن الوضع في لبنان باستمرار بسبب العدوان الإسرائيلي العنيف عليه منذ أيام.