ماجدة الرومي بخطوة مفاجئة تجاه لبنان بعد العدوان عليه

اعلنت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن قرار اتخذته يخص سلسلة حفلاتها التي كانت من المقرر ان تحيها في سلطنة عمان لكن جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان قررت الغائها.

وفي التفاصيل نشرت ماجدة الرومي على حسابها الخاص على موقع X بيانا صدر عن مكتب الاعلامي الخاص بها وجاء فيه:

لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قرّرت السيدة ماجدة الرومي تأجيل حفلاتها التي كانت مقرّرة على جدول حفلات دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عُمان بتاريخ 17و18و19 أكتوبر 2024 .

متمنّية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون اللّٰه معنا ، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب ، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، نستحقها ويستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام.