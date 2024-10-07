الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ماجدة الرومي بخطوة مفاجئة تجاه لبنان بعد العدوان عليه
ماجدة الرومي بخطوة مفاجئة تجاه لبنان بعد العدوان عليه
A-
A+

ماجدة الرومي بخطوة مفاجئة تجاه لبنان بعد العدوان عليه

فن

2024-10-07 | 05:57
ماجدة الرومي بخطوة مفاجئة تجاه لبنان بعد العدوان عليه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماجدة الرومي بخطوة مفاجئة تجاه لبنان بعد العدوان عليه

اعلنت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن قرار اتخذته يخص سلسلة حفلاتها التي كانت من المقرر ان تحيها في سلطنة عمان لكن جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان قررت الغائها.

 
وفي التفاصيل نشرت ماجدة الرومي على حسابها الخاص على موقع X بيانا صدر عن مكتب الاعلامي الخاص بها وجاء فيه:
لما كان الألم أكبر من أن يُحتمل، والمأساة أكبر من أن تتسع لها المشاعر، قرّرت السيدة ماجدة الرومي تأجيل  حفلاتها التي كانت مقرّرة على جدول حفلات دار الأوبرا السلطانية في  سلطنة عُمان بتاريخ 17و18و19 أكتوبر 2024 . 
متمنّية أن تعود بشائر السلام على وطننا العربي، وأن يكون اللّٰه معنا ، ليخرجنا من هذه المحن المتراكمة على لبنان الحبيب ، وتكون لنا حياة أفضل وأجمل، نستحقها ويستحقها كل إنسان يؤمن بالمحبة والسلام.

اقرأ ايضا في فن

جوزيف عطية يفاجئ أطـ ـفال النازحين وما فعله معهم مؤثر
06:39

جوزيف عطية يفاجئ أطـ ـفال النازحين وما فعله معهم مؤثر

زار الفنان اللبناني جوزيف عطية عددًا من المدارس لدعم الأطفال النازحين إثر الحرب الحاصلة في لبنان.

06:39

جوزيف عطية يفاجئ أطـ ـفال النازحين وما فعله معهم مؤثر

زار الفنان اللبناني جوزيف عطية عددًا من المدارس لدعم الأطفال النازحين إثر الحرب الحاصلة في لبنان.

غنى غندور تغادر لبنان بكلمات مؤثرة: أصعب شعور بالعالم
11:02

غنى غندور تغادر لبنان بكلمات مؤثرة: أصعب شعور بالعالم

تصدر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية غنى غندور الترند عبر السوشيال ميديا بعد نشرها مقطع فيديو مؤثر وهي تودها بلدها لبنان بكلمات مبكية بعد العدوان الإسرائيلي العنيف عليه.

11:02

غنى غندور تغادر لبنان بكلمات مؤثرة: أصعب شعور بالعالم

تصدر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية غنى غندور الترند عبر السوشيال ميديا بعد نشرها مقطع فيديو مؤثر وهي تودها بلدها لبنان بكلمات مبكية بعد العدوان الإسرائيلي العنيف عليه.

ندى ابو فرحات توجه رسالة قاسية للمسؤولين: مستهترين بشعبكم!
09:00

ندى ابو فرحات توجه رسالة قاسية للمسؤولين: مستهترين بشعبكم!

تصدر اسم الممثلة اللبنانية ندى ابو فرحات، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، عبرت من خلاله عن استيائها الشديد من المسؤولين اللبنانيين لعدم قيامهم بأي خطوة لحماية الشعب وخصوصا النازحين في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.

09:00

ندى ابو فرحات توجه رسالة قاسية للمسؤولين: مستهترين بشعبكم!

تصدر اسم الممثلة اللبنانية ندى ابو فرحات، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، عبرت من خلاله عن استيائها الشديد من المسؤولين اللبنانيين لعدم قيامهم بأي خطوة لحماية الشعب وخصوصا النازحين في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024