الشامي يواجه الجميع بسبب الهجرة غير الشرعية ويعلنها: داخل بالطيارة مو تهريب

تصدر اسم الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف باسم "الشامي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجهه الى حفله في ألمانيا، ضمن جولة فنية ستشمل عدة دول أوروبية، وتأتي هذه المحطة في وقت يتزامن مع ترقب الجمهور للإعلان عن باقي محطات الشامي في أوروبا خلال الفترة المقبلة.