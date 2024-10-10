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الشامي يواجه الجميع بسبب الهجرة غير الشرعية ويعلنها: داخل بالطيارة مو تهريب
الشامي يواجه الجميع بسبب الهجرة غير الشرعية ويعلنها: داخل بالطيارة مو تهريب
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الشامي يواجه الجميع بسبب الهجرة غير الشرعية ويعلنها: داخل بالطيارة مو تهريب

فن

2024-10-10 | 06:50
الشامي يواجه الجميع بسبب الهجرة غير الشرعية ويعلنها: داخل بالطيارة مو تهريب
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Aljadeed
الشامي يواجه الجميع بسبب الهجرة غير الشرعية ويعلنها: داخل بالطيارة مو تهريب

تصدر اسم الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف باسم "الشامي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجهه الى حفله في ألمانيا، ضمن جولة فنية ستشمل عدة دول أوروبية، وتأتي هذه المحطة في وقت يتزامن مع ترقب الجمهور للإعلان عن باقي محطات الشامي في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل نشر الصحفي اللبناني ايلي مرعب عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للشامي الذي قال فيها: "خبرو المجرة انو اللاجئ جاية داخل أوروبا بالطيارة مو تهريب وانو دخلها بالترند العالمي مو بالبحر تهريب، وعشرات الآلاف ناطرينو، ليحيي حفلة للتاريخ".

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