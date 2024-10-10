نور عريضة توجّه رسالة توعية بعد العدوان الاسرائيلي: أخبروا أطفالكم عن تاريخ لبنان

وفي التفاصيل، لقت نور الضوء على أهمية تعليم الأطفال هذه المعلومات في ظل الظروف العصيبة.
وأرفقت نور عريضة المنشور بعبارة باللغة الانكليزية مفادها: "إنه الرد المناسب على البروباغندا من خلال عرض الحقائق. أخبروا أطفالكم عن تاريخ لبنان وزوّدوهم بالحقائق ".
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A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial)
A post shared by Nour Arida (@nouraridaofficial)
هاجم الفنان اللبناني عامر زيان الأشخاص الذين يحاولون تحقيق "الترند" والوصول إلى الشهرة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له لبنان في الآونة الأخيرة.
انتشر مقطع فيديو لملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، خلال زيارتها لاحد مراكز ايواء النازحين الذين تركوا بلداتهم وبيوتهم هربا من العدوان الاسرائيلي الذي يطال مختلف المناطق في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لـ بيروت.
تصدر اسم الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف باسم "الشامي" الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجهه الى حفله في ألمانيا، ضمن جولة فنية ستشمل عدة دول أوروبية، وتأتي هذه المحطة في وقت يتزامن مع ترقب الجمهور للإعلان عن باقي محطات الشامي في أوروبا خلال الفترة المقبلة.