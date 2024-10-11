استــشهاد عائلة نازحة من الجنوب بعد استهداف بيروت ليلا وسيرين عبد النور تعلق

لا يزال العدو الإسرائيلي يمارس عدوانه المتواصل منذ ايام على لبنان، واستهدف يوم أمس بيروت.

وانتشلت عائلة بأكملها من تحت أنقاض المبنى المستهدف في النويري، من آل نجدي التي هربت من بلدة صريفا الجنوبية إلى منطقة النويري في بيروت، ساعيةً للنجاة من القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف مناطقهم. لكن الأقدار كانت لهم بالمرصاد، حيث لحقتهم الغارات إلى قلب العاصمة ليل الخميس.

و لم ينجُ أحد من أفراد العائلة الذين كانوا يسعون للحماية بعيداً عن الحرب، لكن القصف العنيف لاحقهم وقطع عليهم طريق النجاة.

وتفاعل عدد كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنجوم مع هذه الفاجعة المؤسفة مستنكرين ما حصل.

ومن ناحيتها أعادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور نشر تغريدة على حسابها عبر منصة اكس وكتبت: " لا حدود للإجرام الإسرائيلي، عائلة هربت من الموت في صريفا الجنوبية فطاردها في النويري كيف يتّسع القلب لكل هذا الحزن؟".