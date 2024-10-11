رابعة الزيات تعلق على استشهاد عائلة بعد استهداف النويري: الإجرام الإسرائيلي لم يترك مكاناً آمناً

لا يزال العدو الإسرائيلي يمارس عدوانه المتواصل منذ ايام على لبنان، واستهدف يوم أمس بيروت.

وانتشلت عائلة بأكملها من تحت أنقاض المبنى المستهدف في النويري، من آل نجدي التي هربت من بلدة صريفا الجنوبية إلى منطقة النويري في بيروت، ساعيةً للنجاة من القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف مناطقهم. لكن الأقدار كانت لهم بالمرصاد، حيث لحقتهم الغارات إلى قلب العاصمة ليل الخميس.

و لم ينجُ أحد من أفراد العائلة الذين كانوا يسعون للحماية بعيداً عن الحرب، لكن القصف العنيف لاحقهم وقطع عليهم طريق النجاة.

وتفاعل عدد كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنجوم مع هذه الفاجعة المؤسفة مستنكرين ما حصل.

ومن جهتها أيضا كتبت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات على حسابها عبر منصة اكس: " عائلة هربت من الموت في الجنوب #صريفا تستشهد في بيروت،الإجرام الإسرائيلي لم يترك مكاناً آمناً ،هذا هو الإستهداف الدقيق للأبرياء".