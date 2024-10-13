غنى غندور تتأثر على مدينتها النبطية بعد استهدافها على يد العدو الإسرائيلي
استفاقت مدينة النبطية الجنوبية على مشهد مفجع بعد الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت ليل امس سوق المدينة التجاري، وبدا الدمار كبيراً في كل الامكنة في مشهد مبكي، ربما اراد منه العدو محو ذكريات اهالي النبطية والجوار الذين يشكل لهم هذا السوق معلماً من معالم حياتهم وحبهم وذكرياتهم على مدى اجيال.
وفي التفاصيل، لا يزال اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي غنى غندور يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفها التس تظهرها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وتأثرت غنى غندور بعد استهداف مدينتها النبطية، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيؤة على حسابها عبر انستغرام، يوثق الغارة التي استهدفت سوق النبطية، وعلقت : "مسقط رأسي.. النبطية بحمياتك يا الله".