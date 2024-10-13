غنى غندور تتأثر على مدينتها النبطية بعد استهدافها على يد العدو الإسرائيلي

استفاقت مدينة النبطية الجنوبية على مشهد مفجع بعد الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت ليل امس سوق المدينة التجاري، وبدا الدمار كبيراً في كل الامكنة في مشهد مبكي، ربما اراد منه العدو محو ذكريات اهالي النبطية والجوار الذين يشكل لهم هذا السوق معلماً من معالم حياتهم وحبهم وذكرياتهم على مدى اجيال.