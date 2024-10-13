نيكولا معوض يتعرض للتخوين بسبب احداث لبنان ويوجه رسالة قاسية

وبحسب ما ذكر موقع الفن، فإن نيكولا خرج عن صمته ورد بطريقة قاسية على كل من يحاول ان يصطاد بالماءء العكر، فقال: "صرلي سنة، من 7 أكتوبر ما عم بحكي غير عن القطاع.. خسرت شغل بأميركا وناس بسبب هالشي، وما فرقت معي ولا 1% بصراحة".وتابع: "أنا ابن الجنوب، بيي وامي من الجنوب، يعني جنوبي 100% وكل الناس بتعرف.. بس ولائي للبنان... بدي لبنان... لبنان اللبناني، مش لبنان الصهيوني ولا لبنان الإيراني"، مضيفا: "مثل ما الصهيوني عدوي، النظام الايراني القمعي يلي قتل مهسا الأميني ومئات وآلاف المناضلين والناشطين الايرانيين، ويلي مانع صحابي الممثلين الايرانيين يدخلوا إيران أصلا بس لأنن حرّين وفنانين وعم بنادوا بالعدل بظل نظام قمعي ورجعي بيسوى صرماية، كمان عدوي".وختم نيكولا معوض كلامه موجها رسالة الى كل من يتهمه بالخيانة لبلده، بالقول: "وبيطلعلك كم واحد "لبناني" جاهل بخونك بس لأنو هوي تبعي معاق مغسول دماغو ومفكر حالو لبناني".