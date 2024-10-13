الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نيكولا معوض يتعرض للتخوين بسبب احداث لبنان ويوجه رسالة قاسية
نيكولا معوض يتعرض للتخوين بسبب احداث لبنان ويوجه رسالة قاسية
A-
A+

نيكولا معوض يتعرض للتخوين بسبب احداث لبنان ويوجه رسالة قاسية

فن

2024-10-13 | 07:17
نيكولا معوض يتعرض للتخوين بسبب احداث لبنان ويوجه رسالة قاسية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نيكولا معوض يتعرض للتخوين بسبب احداث لبنان ويوجه رسالة قاسية

تعرض الممثل اللبناني نيكولا معوض، لحملة تخوين كبيرة من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما زعمه البعض حول سكوت نيكولا عن كل من يحصل في لبنان من عدوان اسرائيلي وتدمير على مختلف المناق اللبنانية.

وبحسب ما ذكر موقع الفن، فإن نيكولا خرج عن صمته ورد بطريقة قاسية على كل من يحاول ان يصطاد بالماءء العكر، فقال: "صرلي سنة، من 7 أكتوبر ما عم بحكي غير عن القطاع.. خسرت شغل بأميركا وناس بسبب هالشي، وما فرقت معي ولا 1% بصراحة".
وتابع: "أنا ابن الجنوب، بيي وامي من الجنوب، يعني جنوبي 100% وكل الناس بتعرف.. بس ولائي للبنان... بدي لبنان... لبنان اللبناني، مش لبنان الصهيوني ولا لبنان الإيراني"، مضيفا: "مثل ما الصهيوني عدوي، النظام الايراني القمعي يلي قتل مهسا الأميني ومئات وآلاف المناضلين والناشطين الايرانيين، ويلي مانع صحابي الممثلين الايرانيين يدخلوا إيران أصلا بس لأنن حرّين وفنانين وعم بنادوا بالعدل بظل نظام قمعي ورجعي بيسوى صرماية، كمان عدوي".
وختم نيكولا معوض كلامه موجها رسالة الى كل من يتهمه بالخيانة لبلده، بالقول: "وبيطلعلك كم واحد "لبناني" جاهل بخونك بس لأنو هوي تبعي معاق مغسول دماغو ومفكر حالو لبناني".
 

اقرأ ايضا في فن

نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها رسميا
10:43

نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها رسميا

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان خبر انفصالها.

10:43

نادين نسيب نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها رسميا

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان خبر انفصالها.

غنى غندور تتأثر على مدينتها النبطية بعد استهدافها على يد العدو الإسرائيلي
08:28

غنى غندور تتأثر على مدينتها النبطية بعد استهدافها على يد العدو الإسرائيلي

استفاقت مدينة النبطية الجنوبية على مشهد مفجع بعد الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت ليل امس سوق المدينة التجاري، وبدا الدمار كبيراً في كل الامكنة في مشهد مبكي، ربما اراد منه العدو محو ذكريات اهالي النبطية والجوار الذين يشكل لهم هذا السوق معلماً من معالم حياتهم وحبهم وذكرياتهم على مدى اجيال.

08:28

غنى غندور تتأثر على مدينتها النبطية بعد استهدافها على يد العدو الإسرائيلي

استفاقت مدينة النبطية الجنوبية على مشهد مفجع بعد الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت ليل امس سوق المدينة التجاري، وبدا الدمار كبيراً في كل الامكنة في مشهد مبكي، ربما اراد منه العدو محو ذكريات اهالي النبطية والجوار الذين يشكل لهم هذا السوق معلماً من معالم حياتهم وحبهم وذكرياتهم على مدى اجيال.

داليدا خليل تشارك في حملة "الامارات معك يا لبنان" وتوجه رسالة مؤثرة
07:11

داليدا خليل تشارك في حملة "الامارات معك يا لبنان" وتوجه رسالة مؤثرة

انطلقت حملة "الإمارات معك يا لبنان" المجتمعية لدعم الشعب اللبناني الذي يواجه ظروفا صعبة بسبب الحرب، يوم امس السبت 12 أكتوبر 2024، من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

07:11

داليدا خليل تشارك في حملة "الامارات معك يا لبنان" وتوجه رسالة مؤثرة

انطلقت حملة "الإمارات معك يا لبنان" المجتمعية لدعم الشعب اللبناني الذي يواجه ظروفا صعبة بسبب الحرب، يوم امس السبت 12 أكتوبر 2024، من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024