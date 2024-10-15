وسام بريدي وريم السعيدي يشاركان في حملة الامارات لدعم لبنان

شارك الاعلامي ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي، وزوجته عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي، في حملة "الامارات معك يا لبنان" التي اطلقتها الامارات العربية المتحدة لدعم الشعب اللبناني وتحديدا النازحين الذين يواجهون التهجير من بيوتهم بسبب العدوان الاسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.



وظهر كل من وسام وريم في مقطع فيديو خلال مشاركتهم في الحملة، حيث وجها رسالة مؤثرة الى الشعب اللبناني، مؤكدين تضامنهم معه ومتمنين ان تنتهي هذه المرحلة الصعبة ويعود جميع النازحين الى منازلهم، كما لفتت ابنتهما الكبرى الانظار حيث كانت متواجدة مع والديها وتقدم المساعدة لابناء بلدها.

هذا وكانت انطلقت حملة "الإمارات معك يا لبنان" المجتمعية لدعم الشعب اللبناني الذي يواجه ظروفا صعبة بسبب الحرب، يوم السبت 12 أكتوبر 2024، في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.