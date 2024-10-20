نانسي عجرم بصورة عائلية مميزة ورسالة مؤثرة لـ لبنان

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مع مهورها ومتابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة جمعتها بزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، وبناتها ميلا وإيلا وليا.



وظهرت نانسي مع عائلتها بين احضان الطبيعة، حيث ظهروا وهم يحتضنون بعضهم البعض، ووجهت رسالة مؤثرة تزامنا مع الوضع الصعب الذي يمر به لبنان حاليا.

وارفقت نانسي الصورة بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه بما معناه: "في أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة.. لبنان حبنا لك لا يتزعزع".