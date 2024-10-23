اول ظهور لابنة لمى الرهونجي من طليقها انس شقيق اصالة نصري

وفي التفاصيل، شاركت لمى الرهونجي مجموعة صور ظهرت فيها برفقة والدها ووالدتها وشقيقتها، وأخرى جمعتها لابنتها اصالة نصري، من طليقها انس نصري شقيق الفنانة السورية اصالة نصري، حيث ارفقت لمى الصور بتعليق عبرت فيه عن أهمية العائلة وعن حبها الكبير لعائلتها.وكتبت لمى بتعليقها على الصور: "العائلة دايما في المقدمة واهم أولويات حياتنا.. العائلة يعني الدعم والنجاح والعطاء والحب وعامود الحياة.. اذا وقفت العيلة معك وبضهرك شو ما مر بحياتك ما رح يهمك ولا رح توقع".وتابعت: "اهم أسباب نجاحي كان عيلتي، امي وابي واخواتي يلي وثقوا فيني وقووني حتى حارب ألسنة المجتمع المريضة وكلام الناس الظالم الجارح"، مضيفة: "حبوا بعض وكونوا سند لبعض .. ما حدا رح يحبكم قد اهلكن .. وشكرا".ولفتت لمى الى الشخصيات الموجودة معها في الصور، فقالت: "اول صور أنا وبابا و بنتي اصالة نصري بالنص".