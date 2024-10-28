احدث ظهور لابنة هيلدا خليفة.. بدت نسخة مصغرة عن والدتها

شاركت مقدمة البرامج اللبنانية هيلدا خليفة، مع جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة جمعتها بابنتها في احدث ظهور للاخيرة.



وفي التفاصيل، شاركت هيلدا الصورة بمناسبة عيد ميلاد ابنتها سيينا التي أكملت عامها الـ18، حيث عايدتها بكلمات مؤثرة، وعبرت عن حبها الكبير لها، اذ ارفقت الصورة بتعليق باللغة الإنكليزية، قالت فيه بما معناه: "طفلتي الصغيرة أصبحت سيدة الآن.. عيد ميلاد سعيد سيينا.. أحبك كثيرا".

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على جمال الام وابنتها، لافتين الى ان الابنة نافست والدتها جمالا، بالإضافة الى الشبه الكبير بينهما، كما أشار البعض الى العلاقة المميزة التي تجمع الام وابنتها.