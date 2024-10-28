احدث ظهور لابنة هيلدا خليفة.. بدت نسخة مصغرة عن والدتها

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A post shared by Hilda Khalife (@hildakhalife)
A post shared by Hilda Khalife (@hildakhalife)
حرص عدد من نجوم الفن والاعلام من لبنان والعالم العربي، على معايدة الفنانة اللبنانية اليسا بـ عيد ميلادها، متمنين لها العمر المديد والصحة.
تصدر اسم ريم نصري شقيقة الفنانة اصالة نصري محركات البحث والتريند بعد ان حلت ضيفة باتصال هاتفي مع الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية حيث كشفت وتطرأت الى الكثير من المواضيع.
احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة، ياسمينا زيتون، بعيد ميلادها الـ 22 بجلسة تصوير لافتة للأنظار.