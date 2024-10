وفي التفاصيل، شاركت دانييلا رحمة لحظات مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدت متأثرة بمشاعر الفراق.

أظهر الفيديو دانييلا رحمة وهي في سيارة، بينما في الخارج مدرج مطار بيروت.

وأرفقت مع الفيديو أغنية "The Sun Will Rise Again" للنجمة بيكا برادلي، وتعني الشمس ستشرق من جديد، واكتفت النجمة اللبنانية بالتعليق على الفيديو بـ"رمز تعبيري" لطائرة في إشارة إلى سفرها خارج لبنان.