نجمة فيلم "باربي" تُرزق بمولودها الاول

أصبحت الممثلة مارغوت روبي، نجمة فيلم "باربي"، أمّا للمرة الأولى بعد أن أنجبت مولودها الأول من زوجها منتج الفيلم توم أكيرلي.



وقد أضاف هذا الحدث فرحة وسعادة كبيرة إلى حياتها العائلية، وفضل الزوجان الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، دخلت مارغوت روبي في المخاض قبل موعد ولادتها بأسبوعين تقريبًا، إذ استقبلت مولودها في 17 أكتوبر، وتأكدت الأنباء أن الأم وطفلها بصحة جيدة، وأن الأسرة الجديدة تعيش لحظات مميزة ومليئة بالفرحة، ومن المتوقع أن يصل والدا الزوجين قريبًا للقاء حفيدهما؛ ما يضفي لمسة من الحميمية على هذه اللحظات الخاصة.