رقص مايا دياب مع روبي ودينا الشربيني يلفت الانظار

وفي التفاصيل، ظهرت كل من مايا وروبي ودينا وهن تتمايلن وترقصن بطريقة لافة في حفل الزفاف، كما قامت كل مايا وروبي بتأدية اجمل اغنياتهما وسط تفاعل كبير من قبل الحضور، فأشعلتا الأجواء واضفتا لحظات مميزة على حفل الزفاف.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن اعجابهم بالعلاقة المميزة التي تجمع النجمات وأشاروا الى الأجواء الرائعة التي تخلقنها في كل مناسبة.