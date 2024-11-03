رقص مايا دياب مع روبي ودينا الشربيني يلفت الانظار

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
اجتمعت الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال، والفنانة اللبنانية ميريام فارس في لقاء عفوي بدبي، وأبدتا حماساً كبيراً لرؤية بعضهما البعض، على هامش حفل أحيته ميريام ضمن فعالية أقامتها شركة "XM Arabia".
شارك الفنان اللبناني كارلوس عازار مشاعره بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنيف الذي يعاني منه، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صورة سوداء تعكس حالته النفسية.
أجرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عملية جراحية خلال الأيام الماضية، وأقلقت الجمهور على صحتها وبعد أن خضعت للإجراء الطبي، غادرت المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت أنها بخير وتتماثل للشفاء بشكل طبيعي.