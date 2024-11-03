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رقص مايا دياب مع روبي ودينا الشربيني يلفت الانظار
رقص مايا دياب مع روبي ودينا الشربيني يلفت الانظار
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رقص مايا دياب مع روبي ودينا الشربيني يلفت الانظار

فن

2024-11-03 | 11:30
رقص مايا دياب مع روبي ودينا الشربيني يلفت الانظار
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Aljadeed
رقص مايا دياب مع روبي ودينا الشربيني يلفت الانظار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كل من الفنانة اللبنانية مايا دياب، والفنانة المصرية روبي والممثلة المصرية دينا الشربيني، في حفل زفاف شقيقة الأخيرة.

وفي التفاصيل، ظهرت كل من مايا وروبي ودينا وهن تتمايلن وترقصن بطريقة لافة في حفل الزفاف، كما قامت كل مايا وروبي بتأدية اجمل اغنياتهما وسط تفاعل كبير من قبل الحضور، فأشعلتا الأجواء واضفتا لحظات مميزة على حفل الزفاف.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن اعجابهم بالعلاقة المميزة التي تجمع النجمات وأشاروا الى الأجواء الرائعة التي تخلقنها في كل مناسبة.

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