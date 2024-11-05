نانسي عجرم بخطوة لافتة نجاه لبنان بسبب الأوضاع الصعبة.. هذا ما فعلته

وكان من المنتظر أن تحيي نانسي حفلها الغنائي المقبل بالكويت ضمن فعاليات مهرجان Road Rush بتاريخ 29 تشرين الثاني؛ إذ أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن أضخم حدث فني تشهده الكويت من خلال هذا الحفل، ولكن علمت "نواعم" أن هناك إتجاه لإلغاء الحفل تماماً بعد الظروف التي يمر بها لبنان بالفترة الحالية حيث أن نانسي أجّلت كافة أنشطتها الفنية بجدول الحفلات الغنائية الخاصة بها لحين إستقرار الأوضاع في بيروت، وأن تواجدها سيقتصر على حفلات الزفاف التي إرتبطت بها قبل فترة خاصة أنها لا يمكنها الإعتذار عنها أو تأجيلها.

كما أجلت نانسي طرح أغنيتها الجديدة أيضاً والتي كان من المقرر أن تقوم بإصدارها خلال الفترة الماضية وفقًا لما صرحت به قبل فترة.