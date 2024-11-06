لقطات رومانسية بين جو أشقر وزوجته غريس في عيد زواجهما

وفي التفاصيل، نشرت غريس مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وبدت وهي تحتفل مع جو بعيد زواجهما الـ 22.
وعلقت على الفيديو قائلة: " تحياتي لمن يعرف كل عيوبي ويحبني في كل الأحوال. ذكرى سنوية 22 سعيدة يا صخرتي. أحبك".
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A post shared by Grece Ayanian 🇦🇲🇱🇧 (@graceayanianashkar)
A post shared by Grece Ayanian 🇦🇲🇱🇧 (@graceayanianashkar)
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