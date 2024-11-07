شاهدوا كيف أصبحت ابنة سامر المصري بأحدث ظهور معه في دبي ولقطات رومانسية مع زوجته

تصدر اسنم الفنان السوري سامر المصري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو مع عائلته في دبي، ويوثق أجواء مليئة بالحماس والفرح.

وفي التفاصيل، احتفل الفنان السوري سامر المصري مع عائلته بعرض فيلمه الجديد "Beyond the Likes" في دبي. وقد شهد العرض حضورًا مميزًا من أبطال الفيلم وجمهور عربي متنوع، مما جعل من هذه المناسبة حدثًا بارزًا في عالم السينما.

قبل انطلاق الفيلم، حرص سامر المصري على التقاط العديد من الصور التذكارية مع زوجته وأولاده، كما قام بتوثيق لحظاته مع زملائه الفنانين الأمريكيين الذين شاركوا في العمل. كانت الابتسامات تعكس سعادته بلحظة تحقيق حلمه الفني.

ووثقت الكاميرات لحظات رومانسية عفوية مع زوجته على السجادة الحمراء، ولفتت ابنته الأنظار في ظهورها النادر، حيث بدت شابة بملامح جذابة.