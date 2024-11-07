نادين نسيب نجيم تخطف القلوب في احدث ظهور لها وتسريحة شعرها الجديدة حديث الجمهور

وفي التفاصيل، نشرت نادين مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وأطلت نادين بلوكات جديدة حيث اعتمدت تسريحات شعر مختلفة وماكياجا قويا وذلك خلال تصويرها إعلان لمنتج أحمر الشفاه الجديد الذي أطلقته ضمن ماركة مستحضرات التجميل التي أطلقتها في الأشهر الماضية والتي حملت اسمها.
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
لا يزال اسم الفنان الكويتي داوود حسين، يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار اخبار عن سحب الجنسية الكويتية منه.
عاد اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ليتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع انتشار خبر حملها من زوجها كميل ابي خليل من جديد.
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