ميريام كلينك تتعرض لهجوم حــاد بعدما طلبت من افيخاي ادرعي هذا الأمر

🚨#ميريام_كلينك جوعانه ترند بدها افيخاي يحكي فيها وينشر الفيديو تبعها 🤢🤮
الحرب والدمار مش ترند يا 💩 🗑️ pic.twitter.com/pLdUz9OR6n
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) November 9, 2024
🚨#ميريام_كلينك جوعانه ترند بدها افيخاي يحكي فيها وينشر الفيديو تبعها 🤢🤮
الحرب والدمار مش ترند يا 💩 🗑️ pic.twitter.com/pLdUz9OR6n
علق الفنان اللبناني يوسف حداد على حسابه عبر منصة إكس فيديو له وهو يعلق على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من جنود العدو الاسرائيلي الذين يحرقون العلم اللبناني.
أقلقت الفنانة السورية ميرنا شلفون الجمهور على صحتها بعد توجيهها الى المتابعين تُطمئنهم من خلالها على وضعها بعدما تعرّضت لأزمة صحية، منعتها من الرد على الاتصالات والرسائل خلال الأيام الماضية.
نشرت الفنانة اللبنانية مقطع من أغنية "وطني" للسيدة فيروز عبر حسابها على إكس وذلك تعبيراً منها عن حبها لوطنها لبنان الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه.