ميريام كلينك تتعرض لهجوم حــاد بعدما طلبت من افيخاي ادرعي هذا الأمر

علق الفنان اللبناني يوسف حداد على حسابه عبر منصة إكس فيديو له وهو يعلق على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من جنود العدو الاسرائيلي الذين يحرقون العلم اللبناني.