نجوى كرم بدت نسخة عن مايا دياب في أحدث ظهور

وظهرت نجوى بإطلالة شبابية مميزة، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من أشاد بإطلالتها وأثنى عليها مؤكدا أن كل ما تفعله نجوى وترتديه يليق بها، وبين من رأى انها بدت في الصور نسخة عن الفنانة اللبنانية مايا دياب من حيث طريقة اللبس ولون الشعر وغيرها.