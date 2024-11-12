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نجوى كرم بدت نسخة عن مايا دياب في أحدث ظهور
نجوى كرم بدت نسخة عن مايا دياب في أحدث ظهور
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نجوى كرم بدت نسخة عن مايا دياب في أحدث ظهور

فن

2024-11-12 | 06:43
نجوى كرم بدت نسخة عن مايا دياب في أحدث ظهور
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Aljadeed
نجوى كرم بدت نسخة عن مايا دياب في أحدث ظهور

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها مجموعة صور لها على حسابها عبر انستغرام، من أحدث جلسة تصوير من كواليس البرومو الدعائي الثاني لبرنامج اكتشاف المواهب "ارابز غوت تالنت".

وظهرت نجوى بإطلالة شبابية مميزة، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من أشاد بإطلالتها وأثنى عليها مؤكدا أن كل ما تفعله نجوى وترتديه يليق بها، وبين من رأى انها بدت في الصور نسخة عن الفنانة اللبنانية مايا دياب من حيث طريقة اللبس ولون الشعر وغيرها.

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