نجوى كرم بدت نسخة عن مايا دياب في أحدث ظهور

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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
اتهم البعض أميرة ويلز كيت ميدلتون بالمبالغة بشأن إصابتها بمرض السرطان، حيث ظهرت نظرية مؤامرة جديدة تفنِّد إصابتها بالمرض.
بدأت عائلة الأمريكية وخطيبها ماشين غان كيلي تكبر، إذ أعلنت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا، وخطيبها مغني الروك البالغ من العمر 34 عاماً، أنهما ينتظران مولودهما الأول.
لا يزال الشاب والناشط الأردني أيمن العلي الملقب بـ"ملك جمال الأردن"، يحظى بتعاطف واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق تدهور حالته الصحية وتغير ملامحه بالكامل.