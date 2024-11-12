لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها أسيل وتنشر صور مؤثرة

وفي التفاصيل، عبرت لجين عن حبها العميق لشقيقتها بأسلوب صادق وعفوي، وقالت: "عمر ما الكلمات أعجزتني أو خذلتني ولا الحروف خانتني في التعبير أو الوصف، إلا مشاعري اتجاهك، كل شي يوقف عاجز وضعيف وفقير جداً اتجاه وصف ذرة من حبي لك".

وتابعت لجبن بتأثر: " يمكن ما أكون حملتك في بطني بس تأكدي حملتك في قلبي. نعم، أنتِ بنت قلبي وشعلة روحي ونور عيوني.

ولم تكتفِ لجين بالتعبير عن حبها فقط، بل وصفت أسيل بأنها “مجموعة تناقضات” تعكس ضعفها وقوتها، فرحها وحزنها، وراحتها وهمها، قائلة: إنت ملح حياتي وسكرها".

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A post shared by Lojain Omran (@lojain_omran)



