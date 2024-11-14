مشهد تاريخي بين نانسي عجرم وسيلين ديون خلال عرض ايلي صعب في الرياض

وشهدت سجادة عرض الأزياء توافد عدد من النجوم، لحضور التجربة مع عروض فنية حية من قبل فنانين عالميين، إذ تشهد الرياض ليلة تاريخية في عالم الموضة والترفيه.

ومن ابرز النجوم الذين حرصوا على الحضور: سيلين ديون، هايلي بيري، كاميلا كابيو، مونيكا بيلوتشي,نانسي عجرم، إليسا، هاندا أرتشيل، نادين نسيب نجيم ، دانييلا رحمة، سلافة معمار ، أمينة خليل وغيرهن.

وظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع النجمة العالمية سيلين ديون، في عرض أزياء إيلي صعب الذي اقيم أمس بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع «انستجرام»، من عرض ازياء إيلي صعب، وصفوه البعض بالمشهد التاريخي، حيث ظهرت نانسي عجرم مع سيلين ديون، وهي تصافحها وتقبلها على الـ «ريد كاربت».