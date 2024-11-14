مايا دياب تتلقى هدية ثمينة في عيد ميلادها

وفي التفاصيل، اظهر الفيديو طفلين، تم وضعهما في علبة كبيرة ومفاجأة مايا التي عبرت عن سعادتها الشديدة عن رؤيتهما، إذ كُتب على الثياب التي ارتدياها ما إذا كانت تقبل ان تكون عرابتهما، لتوافق مايا بكل فرح وسرور.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بتواضع مايا وقربها من الناس والمحبة الكبيرة التي تكنها للجميع.