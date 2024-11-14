مايا دياب تتلقى هدية ثمينة في عيد ميلادها

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A post shared by Maya Diab (@mayadiab)
A post shared by Maya Diab (@mayadiab)
أثار الفنان اللبناني الاصل مساري وزوجته سحر جولستاني اهتمام متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما مقطع فيديو إعلان جنس مولودهما الأول بأسلوب جديد وغير تقليدي، حيث استطاعا جذب انتباه الجمهور وخلق أجواء من المفاجأة والسعادة.
نظم مساء أمس الأربعاء عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب في الرياض الذي حمل عنوان " 1001 موسم من إيلي صعب" بحضور ملفت لعدد كبير من النجوم والمشاهير العرب والأجانب من بينهم سيلين ديون وجنيفر لوبيز وهالي بيري وعمرو دياب ونانسي عجرم وإليسا والممثلة التركية هاندا ارتشيل وغيرهم.
عادت الممثلة السورية كندا حناإلى العاصمة السورية دمشق بعد غياب دام عدة أشهر، قضتها في لبنان بعيدًا عن عائلتها، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل "عن الحب والكذب" للمخرج سيف سبيعي.