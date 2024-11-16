نورا العشماوي وخالد الهريني يحتفلان بمولودتهما الأولى وهذا اسمها

وفي التفاصيل، عبر الثنائي عن سعادتهما الكبيرة بهذه اللحظة المميزة، حيث نشر الزوجان العديد من الصور عبر "

إنستغرام

"، أظهرت لحظات من الفرح والدفء في أثناء احتضان المولودة الصغيرة

وعلقت نورا وزوجها على الصور التي نشرها كل منهما، مؤكدين فرحتهما العارمة بقدوم "سما روز" إلى حياتهما، حيث جاء في تعليقهما: "نُرحب بصغيرتنا روز إلى العالم اليوم 15-11، أنتِ معجزة، ماما وبابا يعشقانكِ ولا توجد كلمات بإمكانها وصف الشعور.. الحمد لله".

وقد لاقت تلك اللحظات الرقيقة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين هنأوا العائلة بهذه المناسبة السعيدة.