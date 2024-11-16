نورا العشماوي وخالد الهريني يحتفلان بمولودتهما الأولى وهذا اسمها

وعلقت نورا وزوجها على الصور التي نشرها كل منهما، مؤكدين فرحتهما العارمة بقدوم "سما روز" إلى حياتهما، حيث جاء في تعليقهما: "نُرحب بصغيرتنا روز إلى العالم اليوم 15-11، أنتِ معجزة، ماما وبابا يعشقانكِ ولا توجد كلمات بإمكانها وصف الشعور.. الحمد لله".
وقد لاقت تلك اللحظات الرقيقة تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين هنأوا العائلة بهذه المناسبة السعيدة.
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A post shared by Nora & Khalid (@noraandkhalid)
A post shared by Nora & Khalid (@noraandkhalid)
ظهرت الراقصة المصرية دينا في مقطع فيديو من برنامجها "اسمع من دينا" الذي تقدمه عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وهي توجه رسالة شديدة اللهجة لكل من يطالبها باعتزال الرقص.
تصدر اسم الإعلامية المصرية داليا فؤاد الترند عبر مواقع التواصل الجتماعي بعد تورطها بهذه التهمة.
لم تكن إطلالة عارضة الأزياء و الممثلة السورية نيكول سعفان زوجة المخرج المصري طارق العريان كغيرها في العرض الخيالي للمصمم اللبناني ايلي صعب، والذي اقيم في الرياض قبل ايام.